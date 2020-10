Emergenza coronavirus: nuovi casi a Trasacco, Scurcola, Massa d’Albe e Luco. Chiusa scuola per sanificazione

Luco dei Marsi. Quattro nuovi contagi a Luco dei Marsi e sanificazione straordinaria delle scuole dell’I.C. “I.Silone”. Lo ha reso noto il sindaco Marivera De Rosa. “Le due persone contagiate appartengono a due nuclei familiari diversi. Comunico a tutte le famiglie che da domani e fino a lunedì compreso tutte le scuole dell’ I.C. “I. Silone” resteranno chiuse per le operazioni di sanificazione straordinaria, in aggiunta alla disinfezione costante e quotidiana attuata dagli assistenti scolastici ogni giorno, in modo da garantire le migliori condizioni possibili di sicurezza per i nostri alunni e il personale tutto. Le lezioni riprenderanno martedì, 3 novembre. Ai contagiati faccio i migliori auguri di pronta e piena guarigione”.

A Trasacco, invece, dopo l’aumento dei giorni scorsi, prontamente comunicato dal sindaco Cesidio Lobene, quest’oggi è stato reso un nuovo caso. “Si tratta di una persona residente nel nostro paese – spiga il primo cittadino – ma anche oggi c’è una buona notizia; una nostra concittadina è guarita dal Covid-19. Il totale dei positivi è attualmente di 35 persone. Un sincero augurio di pronta guarigione da parte di tutta la cittadinanza”.



Aggiornamenti da Scurcola Marsicana e Massa D’Albe. Riguardo il primo Comune è il sindaco, Maria Olimpia Morgante, a informare di 18 nuovi casi di positività al covid. “Continuano ad arrivare da parte della Asl1. A essi si aggiungono altri di persone che hanno effettuato tamponi presso strutture private la cui notizia ci è arrivata attraverso le persone stesse”.

“Invitiamo queste persone a comunicare la loro positività alle relative autorità competenti. La maggior parte di queste persone appartengono agli stessi nuclei familiari, molti sono asintomatici o con sintomi lievi. Per una piccola parte si è ritenuto necessario il ricovero in ospedale. Raccomandiamo anche a queste persone di seguire scrupolosamente le norme per la raccolta dei rifiuti. Sulla pagina del comune trovate una scheda dedicata o potete scaricare la app Tekneko. Auguri di pronta guarigione a tutti”.

Pier Pinto Di Carlo, vice sindaco di Massa d’Albe, ha reso nota la positività di altre 2 persone. “Anche questa mattina la Asl competente ha segnalato casi di positività al Covid -19 di nostri concittadini. Uno dei soggetti è riconducibile a precedente caso di positività. Ad oggi i casi positivi nel nostro territorio comunale sono 8. Un augurio di pronta guarigione agli interessati a nome di tutta la comunità di Massa d’Albe. I dati dimostrano che la diffusione del virus non si arresta, occorre pertanto prestare la massima attenzione e rispettare rigorosamente tutte le regole fondamentali di prevenzione del contagio”.