Emergenza coronavirus: niente mercato del giovedì a Tagliacozzo, protestano gli ambulanti

Tagliacozzo. Il tradizionale mercato del giovedì di Tagliacozzo non si farà. A renderlo noto è l’amministrazione comunale del Comune che, come si legge nel testo dell’ordinanza firmata dal sindaco, Vincenzo Giovagnorio, trova la sua motivazione nella necessità di adottare le giuste misure per contrastare il diffondersi sul territorio del coronavirus. Resterà in vigore fino al 12 novembre. Il mercato non si terrà né domani, né il giovedì 12 novembre.

Colte di sorpresa le associazioni di categorie, alle quali non è stato comunicato nulla, e gli ambulanti che, fanno sapere, “entrano in stato di agitazione per protesta”.

“Una comunicazione improvvisa che ci coglie tutti di sorpresa. Non si può adottare una misura così drastica dall’oggi al domani”, dichiara uno degli ambulanti, titolare di un’attività di ristorazione, “lo abbiamo saputo casualmente alle due e mezza di quest’oggi, dopo aver acquistato la merce per domani e dopo aver pagato, quindi, i fornitori. E’ un danno economico incredibile, soprattutto alla luce del periodo che stiamo vivendo. Non ci possono trattare come appestati, così si calpesta la nostra dignità”.