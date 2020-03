Emergenza Coronavirus, negativo il tampone della collaboratrice scolastica di Tagliacozzo e del figlio

Tagliacozzo. E’ negativo il test effettuato sull’addetta Ata della scuola media di Tagliacozzo. La donna, moglie del medico di Cerchio risultato positivo al Coronavirus, si era sottoposta all’esame per capire se aveva contratto o meno il virus. Negativo anche il figlio della collaboratrice scolastica che aveva effettuato in via precauzionale il test con gli altri componenti della famiglia.

Sono state ore di ansia non solo per la comunità di Cerchio dove la famiglia vive, ma anche per la Marsica occidentale dove la donna lavora. Tante sono state le dimostrazioni di solidarietà per il medico che nei giorni scorsi aveva prestato servizio all’ospedale di Pescina.

Intanto in Abruzzo c’è stato un aumento incisivo nella notte dei casi positivi di Coronavirus. Dalle analisi concluse nella serata di ieri nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, erano emersi 15 nuovi casi positivi al Covid 19 come raccontato da AbruzzoLive.