Emergenza coronavirus, Mostacci: a Collarmele 10 casi, no a comportamenti superficiali

Collarmele. Antonio Mostacci, sindaco di Collarmele, fa il punto della situazione in paese. “Ad oggi i positivi sono 10 di cui due non presenti sul nostro territorio. Gli altri 8 sono tutti in buone condizioni e si riferiscono a 4 nuclei familiari. Di questi 8, quattro, entro oggi, faranno il tampone per verificare l’eventuale negativizzazione”.

“Cerchiamo di evitare comportamenti superficiali perché se è vero che molti positivi al covid non presentano sintomi e’ allo stesso tempo incontrovertibile che contagiare persone fragili mette a rischio la salute di questi ultimi. Come sapete la situazione sanitaria è molto complicata per quanto riguarda le strutture del nostro territorio e pertanto evitiamo di sovraccaricare il nostro fragile sistema sanitario”.

“Qui non si tratta di fare lo sceriffo o non comprendere le difficoltà derivanti dalla situazione del genere, ma di essere cittadini consapevoli che dal proprio comportamento può dipendere la salute dei nostri affetti più cari”, conclude.