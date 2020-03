Emergenza Coronavirus, Montaldi (Confcommercio): grazie a tutte le attività aperte per beni di prima necessità

Avezzano. Un grazie corale alle attività commerciali aperte e al personale sanitario al lavoro. Giuliano Montaldi, presidente Confcommercio Avezzano, ha voluto ringraziare chi lavora nonostante le restrizioni imposte dal decreto per contrastare il Coronavirus.

“Stiamo affrontando una situazione difficile e per questo dobbiamo ringraziare chi, tra ansie e paure, è al lavoro per garantire i servizi essenziali”, ha commentato Montaldi, “penso per esempio a tutti gli operatori che lavorano nelle farmacie, nei supermercati, nelle tante attività che devono rimanere aperte ma anche agli agricoltori del Fucino impegnati a garantire i prodotti da portare sulle tavole di tutta Italia”.

Montaldi, che ha già chiesto al commissario prefettizio, Mauro Passerotti, di non dimenticare la categoria dei commercianti messi a dura prova dal Covid-19, ha voluto dire grazie anche a tutto il personale sanitario “che non si sta tirando indietro portando avanti quotidianamente la propria missione seppur tra mille difficoltà. E’ un momento duro che va affrontato con silenzio e determinazione. Non ne usciremo prima un di un paio di mesi, ma se ci atteniamo alle regole imposte e abbiamo tutti un pò di buon senso potremo tornare a quanto prima tutti a lavorare serenamente”