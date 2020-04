Emergenza coronavirus, mascherine gratuite ai giornalisti in prima linea nella cronaca della pandemia

Avezzano. L’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, in collaborazione della Protezione Civile della Regione, mette a disposizione gratuita dei giornalisti, impegnati professionalmente in prima linea nella cronaca del Covid 19, mascherine Ffp2 e chirurgiche. Ciascun giornalista può recarsi presso le strutture di seguito elencate per ritirarle dopo aver esibito la tessera di iscrizione all’Ordine.

“Per il momento”, ha spiegato il presidente Stefano Pallotta, “si tratta di una fornitura limitata. Cercheremo di reperirne altre insieme ad altri presidi sanitari per venire incontro ai giornalisti esposti al rischio contagio. Invito i colleghi che lavorano da casa e chi non ne ha strettamente bisogno di lasciare le mascherine ai colleghi che effettivamente sono a rischio o che svolgono il lavoro fuori dalle redazioni. La Protezione Civile della Regione Abruzzo, che ha fornito le mascherine, ha mostrato una grande sensibilità verso il lavoro dei giornalisti, che insieme ad altre categorie, sono in prima linea nel contrasto della pandemia”.

Le mascherine possono essere ritirate a partire dal 24 aprile. Le mascherine potranno essere ritirate nei vari punti di distribuzione regionale: ad Avezzano al Coc nel palazzo comunale, all’Aquila nella Proloco di Coppito, in via Ciavola, casale Murata Gigotti, a Sulmona al Coc in via Le Vallette, a Teramo al Parco della Scienza, in via De Benedictis, quartiere Gammarana, a Chieti nella sede della Croce Rossa Italiana in via Pietro Falco.

A Pescara il punto di distrubuzione è quello della Croce Rossa, in via Andrea Doria 18, con limitazione orario dalle 9 alle 12, a Vasto al Coc in via dei Conti Ricci, 27 bis e infine a Lanciano nella portineria del palazzo Comunale.