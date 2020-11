Emergenza coronavirus Marsica, montato il tendone davanti all’ospedale di Avezzano

Avezzano. Sono terminati i lavori di montaggio della tendostruttura davanti all’ospedale di Avezzano. Il tendone servirà a tamponare l’emergenza causata dall’impennata di contagi covid nella Marsica e dall’impossibilità degli spazi ospedalieri di accogliere pazienti in attesa di triage.

La tendostruttura non potrà però accogliere posti letto covid, esauriti da giorni in tutta la provincia. Servirà per il triage dei pazienti ed è stata prevista dalla Asl, dalla Regione Abruzzo con la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana.

In un primo momento si era parlato di tensostruttura , che invece lavora in base alla tensione di tessuti e cavi e che di solito è formata da una membrana tessile sul cui perimetro passano dei cavi di bordo, poi assicurati a dei pilastri.Nel tendone, o tendostruttura, la parte tessile non ha una funzione strutturale, ma è una semplice copertura che si appoggia su travi e pilastrini.