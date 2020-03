Emergenza Coronavirus: Marsica in Provincia favorevole all’utilizzo del Crua per i tamponi

Avezzano. Il gruppo Marsica in Provincia ritiene quanto mai opportuno, in questa fase emergenziale, che la Regione Abruzzo si avvalga del Crua, centro d’eccellenza Abruzzese, per effettuare i tamponi per stabilire la presenza del Covid-19 in pazienti sospetti.



“La struttura, a totale partecipazione pubblica”, affermano i consiglieri marsicani della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi e Roberto Giovagnorio, “è in grado di effettuare un tampone all’esiguo costo di 10 euro, metodo che cerca gli anticorpi del Coronavirus, lo stesso utilizzato in Corea, in presenza dei quali si accerta la malattia, eseguito alla presenza e supervisione di un medico specializzato”.

“Inoltre è dotata di laboratori microbiologici con un livello di sicurezza 2”, hanno continuato, “in grado di poter esaminare tutti i patogeni più diffusi, compreso il Corona Virus – Covid-19 e produrre circa 500 litri di disinfettante al giorno. In altre Regioni, come il Veneto, si pensa di effettuare tamponi per tutti e in Abruzzo, i centri di Pescara e Teramo, sono già al collasso. Una risorsa importante che deve essere assolutamente utilizzata Facciamo lavorare il Crua e salviamo vite umano, subito, perché non abbiamo più tempo”.