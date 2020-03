Emergenza Coronavirus, maggioranza e opposizione unite preparano mascherine per i cittadini

Capistrello. Maggioranza e opposizione unite per preparare mascherine e medicine da consegnare alla popolazione. Gli amministratori comunali di Capistrello hanno lasciato a casa casacche politiche e partiti di appartenenza e si sono ritrovati tutti insieme per preparare il materiale necessario alla popolazione in questi giorni di emergenza coronavirus. Il Comune della Valle Roveto ha messa a disposizione circa 2mila mascherine da utilizzare se, esclusivamente per necessità, si deve uscire da casa. Per dividere il materiale da far arrivare alle famiglie tramite Protezione civile il sindaco, Francesco Ciciotti, ha chiamato a raccolta maggioranza e opposizione e ieri tutti si sono ritrovati in municipio per lavorare per la collettività.

“Abbiamo acquistato e stiamo consegnando due mascherine a ogni famiglia del nostro Comune”, ha spiegato il primo cittadino Ciciotti, “abbiamo ovviamente chiesto aiuto anche all’opposizione e ci siamo ritrovati in mattinata tutti insieme a lavorare per il paese. Con le dovute precauzioni e le necessarie misure di sicurezza assessori e consiglieri hanno separato e preparato le mascherine e i farmaci da far arrivare nelle abitazioni del paese. Abbiamo deciso di donare due mascherine ogni nucleo familiare in modo tale da essere sicuri che tutti ne abbiamo a sufficienza in caso di necessità. Credo che in momenti come questo il senso di comunità deve prevalere e nel nostro comune posso confermare che non si è tenuto conto di colori politici o appartenenze. Insieme abbiamo lavorato per Capistrello”.

Il materiale diviso è stato poi consegnato nel primo pomeriggio alle famiglie dai volontari della Protezione civile che stanno collaborando con l’amministrazione comunale in questo difficile momento. La priorità è stata data alle persone anziane o malate. I cittadini che ne sono sprovvisti potranno prenotarle ai numeri 333.4353732 e 339.7666273