Emergenza Coronavirus, Lobene: a Trasacco situazione sotto controllo, monitoriamo la nova Salus

Trasacco. Cesidio Lobene, sindaco di Trasacco, fa il punto della situazione circa l’emergenza Coronavirus. Ad ora si registrano quattro casi certi in paese, tutti in condizioni di salute non preoccupanti, sono stati già attivati i protocolli per risalire a eventuali e ulteriori contagi.

Oltre a ciò il primo cittadino del comune marsicano ha fatto il punto della situazione circa il caso emerso nel plesso scolastico del paese dove ad ora non si registrano altri casi. La scuola è stata chiusa per essere sottoposta in via preventiva a disinfezione e sanificazione. Sono in corso ulteriori analisi e ulteriori tamponi, si attendono a riguardo novità nei prossimi giorni.

Situazione analoga in riferimento alla nuova Salus, la clinica presente alle porte del paese dove sono emersi due casi di positività al tampone, entrambi appartenenti a personale sanitario presente all’interno della struttura. Tra oggi e domani ci saranno i risultati dei tamponi effettuati.

Ecco l’intervista integrale di Federico Falcone al sindaco Cesidio lobene.

