Emergenza coronavirus, l’Avezzano calcio si ferma per la stagione 2019-2020. Paris: troppi rischi

Avezzano. Stop alla scuola calcio per l’emergenza coronavirus. A dare l’annuncio il patron dell’Avezzano Calcio, Gianni Paris. “Pensando alla vita”, sottolinea, “la prima cosa che mi viene in mente sono i bambini. In particolare, i miei bambini della scuola calcio. Ebbene, dopo la decisione della Lega nazionale dilettanti di serie D di prolungare la sospensione dell’attività sportiva, credo sia necessario fermarci tutti a guardare i pro e contro di un’attesa asfissiante. Ripartire o no? Pertanto, pensando a loro, ai miei bambini, non credo proprio di assumermi la responsabilità di far continuare il movimento della scuola calcio per l’anno corrente. Decisione che prendo a malincuore e che spero sia compresa da tutti. Anche da quelli che avrebbero voluto che non prendessi questa decisione. Il calcio è vita”, precisa, “quindi respiriamo la vita per altri due mesi o tre senza calcio e ripartiremo più forti e più concentrati di prima”.

“Colgo l’occasione, in qualità di responsabile della scuola calcio, per ringraziare tutti, nell’aver dato fiducia al nostro operato per la stagione appena conclusa”, afferma Vittorio Scafati, responsabile della scuola calcio biancoverde che ha appoggiato in pieno la scelta presa da Gianni Paris, “abbiamo la consapevolezza di aver impiegato il nostro massimo sforzo per raggiungere insieme ogni obiettivo, purtroppo interrotto in anticipo per i motivi che tutti conosciamo. Ringrazio tutti i tecnici della scuola calcio e del settore giovanile, la prossima stagione ripartiremo più forti. Forza Avezzano, forza presidente Gianni Paris”.