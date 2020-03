Emergenza Coronavirus, la richiesta da Pescina: utilizzare tende pre triage per effettuare tamponi

Pescina. “In attesa che i vertici della locale azienda sanitaria provvedano a elaborare e a definire le linee d’azione per l’utilizzo del PTA Serafino Rinaldi, si potrebbe richiedere alla direzione sanitaria un’ulteriore sforzo andando a utilizzare, con relativo personale, le postazioni di pre-triage, già pronte e montate sul piazzale dell’ospedale”. A richiedere questa soluzione è il gruppo Insieme Pescina e Venere.

“Così facendo si potrebbero effettuare i tamponi ai soggetti risultati essere entrati in contatto diretto con eventuali pazienti sintomatici affetti da Covid-19, utilizzando per l’elaborazione della risposta i locali laboratori analisi, già dotati di personale specializzato. Questo in un’ottica di alleggerimento del carico di lavoro per il PO di Avezzano e per il personale del laboratorio analisi che in questi giorni sta lavorando in maniera encomiabile per garantire il servizio”.

“Ma anche per dare una risposta alle esigenze della popolazione della Marsica est, per troppo tempo lasciata sola. Rimaniamo convinti che per combattere questa battaglia, contro un nemico invisibile e subdolo come questo virus, devono essere messe in campo tutte le soluzioni possibili. Il tutto per garantire ad ogni singolo cittadino il proprio diritto alla salute così come affermato nell’articolo 32 della nostra Costituzione”.