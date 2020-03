Emergenza Coronavirus, intesa tra Comune di Avezzano e Croce Rossa per consegna di farmaci e spesa alimentare

Avezzano. In data 16 marzo, il Comune di Avezzano ha siglato un protocollo operativo d’intesa con la sezione avezzanese della Croce Rossa volto all’organizzazione e predisposizione di un servizio di consegna di farmaci e spesa a domicilio.

Tale protocollo, per ora, ha durata fino al 3 aprile, ovvero, la data per ora fissata dal Governo per la vigenza delle disposizioni emergenziali di contenimento del contagio del Covid-19 ed è rivolto agli over 65, alle persone con sintomatologia febbrile e respiratoria, agli non autosufficienti o sottoposti a misure di “quarantena” , sempreché non possano appoggiarsi ad una rete di supporto parallela, anche volontaria.

Il servizio si richiede al 3465025256, attivo 7 giorni su 7 dalle 9 alle 18:30.