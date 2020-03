Emergenza Coronavirus, il sindaco D’Orazio comunica l’orientamento positivo della Asl sulla riapertura del PPI a Pescina

San Benedetto dei Marsi. Il sindaco Quirino D’Orazio comunica la ricezione del responso ufficiale Asl in merito all’istanza di riapertura del PPI presso l’ex presidio ospedaliero di Pescina da lui stesso promossa.

“E’ appena arrivata la risposta da parte della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, alla mia richiesta di riattivazione del P. P. I. di Pescina – comunica il Sindaco – Il Direttore Generale, dr. Roberto Testa, il Direttore Amministrativo dr. Stefano Di Rocco ed il Direttore Sanitario, dr. ssa Maria Simonetta Santini con la loro nota prot. n. 0059688 del 17-03-2020, hanno così risposto”.

“Si riscontra la Sua nota di pari oggetto per prendere atto come sia di tutta evidenza la motivazione che ha imposto a questa Direzione di disporre la chiusura del P.P.I. di Pescina. Ciò premesso, si rileva come le fondate ragioni che hanno portato a questa decisione, che ha il carattere della temporaneità e provvisorietà, siano soggette indissolubilmente alla evoluzione delle criticità emerse in quel territorio e della situazione di emergenza, che impone alla nostra Azienda un approfondimento valutativo in ordine al migliore e più razionale utilizzo delle Strutture sanitarie a disposizione per far fronte alle innumerevoli e gravi problematiche che impattano pesantemente sulla salute degli utenti-cittadini e del personale sanitario”.

“Pertanto – ecco la buona nuova della Asl – si conferma un interesse concreto e attuale di questa Direzione teso ad avvalersi dell’ex presidio ospedaliero di Pescina, in relazione all’andamento dell’emergenza Covid-19 e alle politiche sanitarie che saranno poste in essere dallo Stato e dalla Regione. Sarà mia cura informare tempestivamente la S.V. e le Autorità amministrative del territorio interessato sulle risoluzioni che si assicura saranno a breve adottate”.

“Detto questo – chiosa D’Orazio – vedremo insieme quali saranno queste risoluzioni che a breve saranno adottate. Mi auguro e spero, che per quello che sta succedendo nella Marsica Est, appena terminato il periodo di quarantena del personale, si possa riavere la riapertura del nostro PPI. Personalmente sto portando avanti con molta forza questa battaglia e sono convinto che dall’altra parte ci siano persone che hanno a cuore le nostre sorti. Me lo auguro e ce lo auguriamo tutti, con tutto il cuore”.