Emergenza Coronavirus, il presidente Colucci: non affollate il tribunale, deposito telematico di tutti gli atti

Avezzano. Il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati, Franco Colucci, alla luce decreto legge 11 dell’8 marzo, ha inviato a tutti i legali del Foro di Avezzano un decalogo da rispettare durante questo periodo di emergenza Coronavirus.

“Lo scopo della legge è quello di evitare affluenza negli uffici giudiziari”, ha scritto Colucci, “è previsto l’obbligo di deposito telematico di tutti gli atti anche quelli introduttivi del giudizio con le iscrizioni a ruolo e richieste di copie. Raccomando di effettuare notifiche telematiche salvo la impossibilità oggettiva della stessa;

raccomando di recarti negli uffici giudiziari, non solo in quelli di Avezzano, solo per presenziare alle udienze non rinviabili o per svolgere attività urgenti che non possono essere assolte telematicamente; raccomando di non incontrare i tuoi assistiti negli uffici giudiziari salvo che gli stessi non siano stati convocati personalmente dal Giudice, e di avvisare gli eventuali testimoni da citati di non presentarsi alle udienze;

raccomando di non farti accompagnare da familiari o persone estranee alla attività difensiva quali collaboratori di studio ad eccezione per i praticanti che devono assolvere all’obbligo di presenza all’udienza. Informo che da domani, domani la segreteria dell’Ordine è chiusa al pubblico. Tutte le istanze, richieste di certificati, esenzioni da obblighi o altro dovranno essere effettuate esclusivamente telematicamente; le richieste di informazioni a mezzo mail e tutti i pagamenti a favore dell’ordine a mezzo bonifico bancario.

I consiglieri dell’Ordine sono a disposizione per rendere chiarimenti telefonici o a mezzo mail. Nell’interesse di un coretto svolgimento dell’attività difensive e fermo restando le norme del decreto, sarà mia cura impegnarmi affinché venga considerato valido il deposito telematico a mezzo Pec di ogni impugnativa o ricorso penale in questi giorni di emergenza. Di concerto con il Cnf, il presidente del Tribunale e con il Procuratore della Repubblica saranno redatte altre norme comportamentali che saranno comunicate”.