Emergenza Coronavirus, i Leoncini d’Abruzzo aderiscono al flashmob sonoro. E voi canterete?

Pescina. Flashmob sonoro: ‘apriamo le finestre, usciamo dai balconi e suoniamo insieme anche se lontani’, ecco i dettagli dell’iniziativa del Comune di Pescina.

Momento difficile per la Marsica e per l’Italia intera, l’emergenza Coronavirus ha costretto l’intera popolazione a stare in casa per evitare il contagio con la sola eccezione di poter uscire in caso di necessità comprovata.

Arriva, quindi, l’appello del sindaco del sindaco Iulianella che invita la comunità di Pescina ad affacciarsi alla finestra per farsi forza a vicenda con la magia della musica, “Ai giovani musicisti della nostra città, sprigioniamo tutta la forza della musica! Grazie al Maestro Paolo Alfano e al circolo musicale I Leoncini d’Abruzzo”.

All’iniziativa hanno aderito, come sottolineato dal sindaco, anche ‘I Leoncini d’Abruzzo’.