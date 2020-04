Emergenza coronavirus, i concerti di Bennato e Banco del Mutuo Soccorso saranno recuperati: ecco tutte le info

Avezzano. L’emergenza coronavirus ferma gli spettacoli e la musica: Harmonia Novissima, infatti, informa tutti coloro che hanno acquistato i biglietti per gli spettacoli di Bennato e Banco del Mutuo Soccorso al Teatro dei Marsi di Avezzano e tutti gli abbonati alla stagione musicale.

“Non sono previsti voucher e rimborsi per gli abbonati”, sottolinea l’associazione musicale, “in quanto i concerti, in accordo con gli artisti verranno comunque recuperati, sempre con ingresso gratuito per gli abbonati 2019/2020 nei giorni 9 e 10 e 11 ottobre o comunque, in alternativa, entro l’anno 2021. Pertanto l’abbonamento 2019/2020 sarà sempre valido per le date di recupero di questi due spettacoli”.

“Se le nuove date dovessero rientrare in una prossima stagione ad abbonamento”, precisa, “a chi rinnoverà l’abbonamento sarà concessa riduzione in proporzione sul costo del medesimo, di circa 10 euro a concerto.

Per quanto concerne i rimborsi dei biglietti, l’associazione comunica che “i rimborsi tramite voucher/buoni spesa sono concessi solo ed esclusivamente in sostituzione di biglietti, di pari importo, acquistati da utenti che non intenderanno partecipare alle nuove date. La scadenza della richiesta di rimborso è del 30 aprile e si può contattare l’associazione a [email protected] Per l’abbonamento questa opzione non è valida”, conclude, “perché l’assenza dell’abbonato non rientra tra i casi suscettibili di rimborso”.