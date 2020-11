Emergenza coronavirus, i Comuni marsicani al fianco dei cittadini e degli anziani: ecco tutte le iniziative

Magliano dei Marsi. Un sostegno psicologico e un supporto per i cittadini nella seconda ondata dell’emergenza covid. I comuni marsicani attivano delle iniziative per stare al fianco dei residenti.

“Nessuno resti solo”: a Magliano de’ Marsi l’amministrazione comunale, in sinergia con le associazioni del paese, ha attivato un servizio a sostegno degli anziani e delle persone più fragili o che si trovano in isolamento. Il mercoledì e il sabato sarà possibile, previo contatto al numero 351.6434387, ricevere spesa e farmaci.

A Collelongo l’amministrazione comunale ha istituito un sostegno psicologico per le persone che notano cambiamenti eccessivi tali da provocare stati di ansia generalizzata. Per usufruire del servizio gratuito è possibile contattare il numero 340.5289469 o scrivere una mail all’indirizzo [email protected]

A Capistrello con un’apposita ordinanza il sindaco Francesco Ciciotti ha aperto il Coc grazie al quale i volontari assicurano servizi essenziali e beni di prima necessità, come generi alimentari e medicine, a domicilio per le persone fragile e per tutte quelle che sono in quarantena. Per usufruirne è possibile contattare il numero 353.3464718.

Segen, società consortile che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nei Comuni di Balsorano, Canistro, Capistrello, Castellafiume, Civita D’Antino, Civitella Roveto, Luco dei Marsi, Morino, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto e Tagliacozzo ha istituito un numero per le segnalazioni e le comunicazioni da parte degli utenti positivi al covid 3385270993. Sarà possibile contattare la società per avere delucidazioni in merito al trattamento dei rifiuti, che varia dai soggetti positivi e quelli in isolamento, anche al numero 0863.090090, all’indirizzo mail [email protected] o sull’app “Segen informa”.