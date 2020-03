Emergenza Coronavirus, ecco il modulo per spostarsi da casa per motivi di salute o lavoro

Avezzano. Sanzioni di 206 euro e arresto fino a 6 mesi per chi viola la zona rossa. L’emergenza Coronavirus ha costretto ieri il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, a istituire la zona rossa in tutta l’Italia. Per questo è strettamente necessario rimanere in casa e uscire soltanto per esigenze lavorative, motivi di salute, e situazioni di necessità.

Chi dovrà spostarsi dalla Marsica e dall’Abruzzo in altre regioni o semplicemente da un territorio all’altro dovrà riempire un modulo di autocertificazione da portare con sé o da riempire al momento del controllo nel quale dovrà spiegare il perchè della scelta di uscire di casa. I motivi dello spostamento dovranno essere messi nero su bianco.

Si può uscire di casa per motivi di salute, se bisogna sottoporsi a terapie mediche non effettuabili nei comuni di residenza o se ci sono delle attività indispensabili da fare per la tutela della persona. Le motivazioni dello spostamento nel caso di lavoro autonomo, salute e necessità dovranno essere attestate dalla certificazione che dovrà essere sempre presentata in caso di controllo.