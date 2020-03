Emergenza Coronavirus, Dona Un Sorrido Onlus dona 110 kit di DPI agli operatori dell’Ospedale di Avezzano

Avezzano. Si aggiunge un anello alla catena della solidarietà nella Marsica. Vincenzo Ciciarelli, presidente della Onlus “Dona Un Sorriso”, rende noto che, in accordo con la Direzione del Nosocomio

di Avezzano ed in risposta ai numerosi appelli delle istituzioni regionali e locali, nonché degli operatori sanitari, ha acquistato 110 kit di DPI di III categoria (ciascuno composto da: guanti, camici, calzari e occhiali protettivi) che verranno donati agli operatori sanitari dell’Ospedale di Avezzano, in prima linea nella lotta al Covid-19. Ciò al fine di dare il proprio contributo alla risoluzione del problema della attuale carenza di dispositivi per la tutela del personale che opera in tutte le strutture sanitarie delle diverse Asl.

“Appena siamo venuti a conoscenza della disponibilità dei dpi, siamo stati felici di poter dare immediatamente il nostro contributo, in questa fase di emergenza sanitaria e, purtroppo, di carenza degli stessi, alla sicurezza degli operatori impegnati in questa difficile battaglia. Per questo voglio ringraziare i numerosi sostenitori della Onlus che con le loro donazioni ci hanno permesso di realizzare questo forse piccolo, ma importante, gesto”, ha dichiarato il presidente.

La consegna dovrebbe avvenire in data odierna.