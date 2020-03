Emergenza Coronavirus, Conte: scuole chiuse fino al 3 aprile e stop al campionato. Restate a casa

L’Aquila. Attività didattica sospesa e niente campionato fino al 3 aprile. Sono queste le misure imposte dal presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in merito alla situazione di emergenza Coronavirus in Italia.

Un atto di responsabilità chiesto a tutta la nazione per le prossime settimane che saranno decisive per contenere il virus e impedire nuovi contagi in tutto il territorio. “Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l’espressione “io resto a casa”. Ci sarà l’Italia come zona protetta”, ha commentato Conte, “il plauso delle Regioni”.

“Non c’è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive, abbiamo adottato un intervento anche su questo”, ha continuato Conte, “portiamo la sospensione dell’attività didattiche sino al 3 aprile su tutta la penisola isole comprese”.