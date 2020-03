Emergenza Coronavirus, Confcommercio: ecco l’iter da seguire per chi vuole chiudere l’attività

Avezzano. Sono molte le attività che hanno deciso in queste ore di abbassare le serrande e stare a casa come chiesto dal governo per evitare il dilagare del Coronavirus. Come raccontato da MarsicaLive diversi negozi, bar e ristoranti hanno ridotto il lavoro e molte altre hanno chiuso. Confcommercio ha spiegato l’iter da seguire per chiudere per un periodo la propria attività.

“Mentre il Governo valuta la possibilità di attuare misure più restrittive per combattere l’emergenza Coronavirus, quali la chiusura obbligatoria delle attività, fatta eccezione per i negozi di generi alimentari”, ha spiegato il presidente di Confcommercio Avezzano, Giuliano Montaldi, “invitiamo tutti coloro che, in autonomia e con l’intento di contribuire al contrasto della diffusione del virus, hanno deciso di sospendere la propria attività o hanno in animo di farlo, di darne comunicazione a mezzo Pec al Suap del Comune sede dell’attività.