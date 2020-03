Emergenza Coronavirus, come sta reagendo la popolazione luchese? Intervista ai commercianti (Video)

Luco dei Marsi. Come si sta organizzando la popolazione marsicana in tempo di Coronavirus? Questi giorni stanno trascorrendo con l’invito a restare a casa quanto più possibile per evitare l’ulteriore diffusione del Covid-19. Ma ci sono delle attività che devono restare aperte per assicurare i servizi essenziali alla popolazione.

Francesca Salvati, nostra aspirante giornalista di Luco dei Marsi, ha intervistato ha fatto un giro per il paese ed è andata a intervistare alcuni commercianti per comprendere meglio come si sta vivendo questa situazione tra incertezze e preoccupazioni. Un ringraziamento a tutti i proprietari delle attività commerciali che si sono resi disponibili a raccontare la loro storia.