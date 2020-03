Emergenza coronavirus, chiuse al pubblico le strutture comunali ad Aielli e Collarmele. A Pescina attivato il Coc

Aielli. Chiuse tutte le strutture comunali ad Aielli, Pescina e Collarmele. A darne notizia gli stessi primi cittadini Enzo Di Natale, Stefano Iulianella e Antonio Mostacci.

Ad Aielli disposta la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali. L’apertura al pubblico è limitata ai soli casi di comprovata indifferibilità e urgenza. Per necessità urgenti si contattino i seguenti numeri telefonici: uffici comunali 0863/789654, responsabile della protezione civile, Marco Ciervo, al 389/9258538, Giancarlo Sociali, responsabile della polizia locale, al 338/8447418, l’ufficio tecnico, contattando Gaetano Marinucci al 375/5314337 e l’ufficio anagrafe e stato civile, contattando Giuseppe Nucci al 338/1077397. La sospensione di tutte le attività presso edifici comunali in uso alle associazioni riguarda in particolare la palestra comunale, il campo sportivo Maccallini e relativi spogliatoi, l’ex asilo Aielli Alto via Diaz, l’ex asilo Aielli Stazione Via Risorgimento, l’ex Scuola Via Musciano, la Torre delle stelle – Cantinone, la delegazione comunale, la Pro Loco di Aielli Stazione, la delegazione Via San Giuseppe, la sospensione del Mercato settimanale del Lunedi, fino a nuova disposizione. “Ricordo inoltre”, sottolinea Di Natale, “a tutte le attivita’ di ristorazione e bar che il gestore ha l’obbligo, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione. A tutti gli esercizi commerciali diversi da quelli dal punto precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore ha l’obbligo di garantire misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita’ contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori”.

“La notizia di stamani di contagio avvenuto al pronto soccorso di Pescina ci preoccupa tutti”, fa sapere Antonio Mostacci, “in questo momento dobbiamo fare due cose importanti: evitare il panico e seguire attentamente le direttive che vengono impartite. Ho appena emanato ordinanza comunale che prevede la chiusura di tutte le strutture comunali , sia istituzionali che quelle destinate ad attività ricreative e culturali.

Il servizio pubblico sarà garantito attraverso servizio distanza, con mail e telefono. Cerchiamo di evitare di uscire ed in caso di necessità manteniamo e le distanze minime previste. Gli esercizi commarciali restano aperti , ma dovranno essere mantenute le distanze minime. Le persone anziane o fragili devono avere ancora più prudenza e per qualsiasi necessità si rivolgano telefonicamente al comune o a me e cercheremo di gestire tutte le eventuali richieste. Infine un appello ai volontari della protezione civile di raccordarsi con il coordinatore. È un momento difficile , tutti insieme lavoriamo per superarlo”.

A Pescina, dato il caso di contagio, il comune ha provveduto ad attivare il Coc per l’emergenza in atto.