Emergenza coronavirus, aumento di contagi (+47) e altre vittime (+2) nella Marsica

Avezzano. Aumentano i contagi nella Marsica. nelle ultime ore sono stati registrati casi in numerosi comuni del territorio, oltre a due decessi, un geometra di Avezzano e una pensionata di Luco. Entrambi erano ricoverati.

Sono 47 i casi registrati principalmente ad Avezzano e Celano, i comuni più colpiti in questa seconda fase. Ad Avezzano sono 24 i nuovi contagiati e più di 300 le persone in sorveglianza attiva da parte della Asl. Gli attualmente positivi in città ammontano a 220. Non si arrestano i contagi neanche a Celano dove i casi sono stati 9 segnalati dalla regione oltre ad altri 3 resi noti dal sindaco, per un totale di 12.

Altri contagiati sono invece stati comunicati dai sindaci dei comuni marsicani. A Trasacco risultano 3 nuovi positivi, 2 a Carsoli, 2 a Luco, 1 a Massa d’Albe, 1 a Castellafiume, 1 a San Vincenzo Valle Roveto, 1 a Collelongo.