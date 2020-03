Emergenza Coronavirus, AscomFidi Imprese: apre la consulenza finanziaria online

Avezzano. Ascomfidi imprese e Italconfidi insieme per nuove modalità di consulenza finanziaria online. A seguito dell’emergenza Coronavirus che ha colpito la nostra cara Italia e delle conseguenti misure restrittive imposte alla popolazione Italconfidi e Ascomfidi imprese, in collaborazione con Artigiancassa, hanno individuato delle nuove modalità di consulenza finanziaria per supportare le micro e piccole imprese in difficoltà in tutto il territorio nazionale.

Al fine di fornire informazioni precise sui recenti provvedimenti governativi emanati e su altre forme di sostegno creditizio a disposizione delle imprese in difficoltà, Italconfidi, Ascomfidi imprese e Artigiancassa hanno attivato uno sportello di consulenza a distanza che permette di ricevere tutte le indicazioni necessarie senza doversi spostare da casa o dalla propria azienda. Per accedere allo sportello, ti invitiamo a rispondere ad un breve questionario che ci consentirà di effettuare un primo screening delle tue esigenze e delle difficoltà del momento.

Il questionario è accessibile al seguente link:

http://ripartiamodaipiccoli.askdata.com/survey/Artigiancassa

A seguito dell’invio del questionario, verrai contattato per proporti la soluzione più idonea individuata e poter, eventualmente, accedere, ad un finanziamento di importo non superiore a 50.000,00 euro, durata massima di 36 mesi più 6 mesi di preammortamento al fine di far fronte alle impellenti necessità di liquidità e nel contempo non aggravare la cassa aziendale con lo strumento del preammortamento iniziando a pagare le rate da ottobre/novembre 2020.

Ital Confidi e Ascomfidi Imprese Soc. Coop., a sostegno di tutte le MPMI ed i professionisti associati, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID 19, per ogni finanziamento garantito applicheranno le seguenti condizioni economiche agevolate:

Per tutti i finanziamenti garantiti:

quota di adesione: € 250,00 (solo per i nuovi associati);

diritti di segreteria: € Zero;

spese di istruttoria: € Zero;

Finanziamenti rateali (chirografari/ipotecari)

Commissione di rischio:

per operazioni fino a 12 mesi 0,40% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca finanziatrice;

per operazioni oltre 12 e fino a 36 mesi 0,80% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca finanziatrice;

per operazioni oltre 36 mesi 1,70% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca finanziatrice

Cauzione: 1,50% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca finanziatrice (infruttifera, restituibile ad avvenuta estinzione del debito).

Finanziamenti non rateali

Commissione di rischio: pari allo 0,50%, in ragione d’anno una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca finanziatrice;

Cauzione: 1,50% una tantum sull’ammontare del finanziamento concesso dalla Banca finanziatrice (infruttifera, restituibile ad avvenuta estinzione del debito).

Per qualsiasi altre informazioni e assistenza puoi contattare:

Ital Confidi ai seguenti recapiti: tel. 0861/287199 email: [email protected]. e

Ascomfidi Imprese Soc. Coop. ai seguenti recapiti: tel. 0863/414853 email: [email protected]