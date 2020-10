Emergenza coronavirus, alla LFoundry smart working e contatti al minimo tra i dipendenti

Avezzano. Entro questo lunedì entreranno in vigore le nuove misure per contrastare il diffondersi del coronavirus nella LFoundry. A renderlo noto, a seguito degli ultimi incontri con i vertici della dirigenza, sono i sindacati RLS FIOM-CGIL. Di seguito le misure che saranno adottate dall’azienda.

I turnisti entrano nelle 2 fasce 7:40 – 8:00, non è stata ripristinata la terza fascia d’ingresso;

Lo smart-working sarà attivato per tutti i lavoratori che possono lavorare in questa modalità al 100%;

I lavoratori in giornaliero che per le loro mansioni non possono lavorare in smart-working, entranno nelle tre fasce 8:00, 8:20, 8:40. Gli stessi, sono invitati a consumare il launch box nel proprio ufficio e a non utilizzare la mensa, l’invito potrebbe diventare una disposizione;

I giornalieri potranno recarsi alle macchinette solo per prendere gli snack e dovranno poi consumarli in ufficio. Chiuderanno la sala fumatori, disponendo un area al primo parcheggio con pensiline e panche. Verranno disabilitate le macchinette del caffè;

Al momento ci sono 22 lavoratori tra LF e somministrati che non sono al lavoro, tra casi di positività e quarantena. Si lavorererà full fino a fine anno visto che si devono recuperare gli ordini inevasi dei mesi precedenti.