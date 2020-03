Emergenza coronavirus, Alfonsi (FdI): utilizzare presidi di Pescina e Tagliacozzo come strutture di degenza

Avezzano. I presidi di Pescina e Tagliacozzo da utilizzare come strutture per alloggiare degenze dell’ospedale di Avezzano: questa l’istanza del consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Gianluca Alfonsi, nel pieno dell’emergenza coronavirus.

“È un momento eccezionale quello che stiamo vivendo”, sottolinea Alfonsi, “una guerra in cui per fronteggiare e vincere adeguatamente questo terribile nemico, oltre al rispetto pedissequo delle regole, bisogna mettere a sistema, abbattendo ogni precedente remora o ostacolo, tutto quanto abbiamo a disposizione. E in questa logica non si può non tener conto di tutte le strutture sanitarie del territorio come i presidi di Pescina e Tagliacozzo da utilizzare come strutture per alloggiare degenze dell’Ospedale di Avezzano”.

“Penso agli anziani del reparto geratria, circa trenta”, precisa il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, “così fragili e particolarmente a rischio in questo momento, che ben potrebbero trovare accoglienza presso il “Serafino Rinaldi” di Pescina eccellenza, prima della riconversione, di tale specializzazione sanitaria e a tal scopo vocato tale da ipotizzarne la costituzione di un polo geriatrico. Abbiamo la possibilità di mettere in sicurezza malati particolarmente a rischio e liberare posti utili per l’emergenza Covid, in strutture, ad oggi meglio attrezzate, come l’ospedale di Avezzano”.

“Ho chiesto al presidente della Provincia, che ha pienamente condiviso di farsi, con urgenza, parte attiva presso il presidente della Regione Marsilio e in seno al Comitato ristretto dei sindaci cui partecipa, di tale istanza”, conclude Alfonsi, “in questa dura battaglia anche le aree interne, con le loro strutture, vogliono stare sul fronte per vincerla, insieme. Bisogna agire subito”.