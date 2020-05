Emergenza coronavirus, a Tagliacozzo i primi aiuti con il carrello solidale: ecco come donare generi alimentari

Tagliacozzo. A Tagliacozzo arrivano i primi aiuti per chi si sta trovando in questo di difficoltà legato all’emergenza coronavirus. In città sono iniziate le consegne di generi di prima necessità. Chiunque volesse donare cibo e prodotti può recarsi nella sede di via della Giorgina a Tagliacozzo oppure contattare il numero 348 7751202.

“Con un semplice gesto si può aiutare tanta gente”, spiegano dall’associazione 16 maggio 1982, “basta anche un pacco di pasta, oppure un litro di latte, un barattolo di pomodoro, insomma quello che puoi l’importante che sia tutto a lunga conservazione. Se vuoi possiamo venire noi da te a ritirare. In questo periodo di grande emergenza sanitaria la nostra associazione vuole dare il suo contributo per la raccolta di generi alimentari non deperibili a lunga conservazione”.

“La nostra sede”, concludono, “sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30”.