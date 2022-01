Emergenza coronavirus, a Gioia dei Marsi prorogata la chiusura delle scuole: una settimana in Dad

Gioia dei Marsi. Chiuse le scuole a Gioia dei Marsi per via dell’emergenza pandemica.

Il sindaco del paese, Gianclemente Bernardini, ha deciso infatti di prorogare la chiusura delle scuole a “tutela della salute ed igiene pubblica- emergenza epidemiologica covid-19”.

Il primo cittadino ha quindi firmato un’ordinanza con cui scatta la “sospensione dell’attività didattica in presenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco”, dal giorno 10/1/2022 al giorno 15/1/2022 e sospensione dell’attività didattica della scuola dell’infanzia dal 10/1/2022 al 15/1/2022″.

Preso atto che “sentita sulla opportunità di procrastinare di una settimana il rientro a scuola degli alunni”, si legge nell’ordinanza, “la dirigente dell’Istituto comprensivo ha rappresentato le difficoltà operative ed organizzative di una didattica mista, essendo già pervenute richieste di Dad da genitori di alunni dell’istituto comprensivo di Gioia dei Marsi, in quarantena perché positivi o perché sono positivi i fratelli e/o i genitori ed essendo possibili assenze anche del personale docente e non docente, per malattia o quarantena, valutato che anche il servizio comunale di trasporto degli alunni con lo scuolabus appare esposto alle medesime difficoltà operative in particolare per i bambini della scuola dell’infanzia e considerato opportuno, per il contenimento della diffusione dei contagi, procrastinare di una settimana il rientro degli alunni nelle scuole del Comune di Gioia dei Marsi”, il sindaco ordina ” la temporanea sospensione dell’attività didattica in presenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Conprensivo “Don Bosco” di Gioia dei Marsi”.