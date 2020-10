Emergenza coronavirus, a Celano 12 nuovi casi e 5 guariti. Santilli: contagi circoscritti a 32 famiglie

Celano. Registrati 12 nuovi casi di positività al coronavirus a Celano. Il totale dei contagiati sale a 97. Ci sono anche 5 nuovi guariti. Lo rende noto il sindaco Settimio Santilli che, con riferimento a questi ultimi, ne approfitta per fare chiarezza anche sulla nuova circolare del Ministero della Salute, emanata in data 12/10/2020. “Nel caso dei 5 guariti, con la nuova circolare, le persone sintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo 10 giorni di isolamento dalla positività, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + 1 tampone negativo, mentre quelle asintomatiche dopo 10 giorni di isolamento dalla positività + 1 tampone negativo”.

Dalla ricostruzione epidemiologica globale che abbiamo nel nostro punto Covid comunale, possiamo affermare che tutti i 12 nuovi casi positivi fanno parte dei 32 ceppi familiari circoscritti, ed erano già in isolamento. L’uso della mascherina e il distanziamento sociale di almeno metro sono fondamentali per evitare di esser contagiati. Invito inoltre la cittadinanza a limitare le uscite alle necessità essenziali e a non frequentare luoghi affollati”.

“Coloro che hanno avuto un contatto stretto con una persona positiva al Covid, anche se non contattate dalla Asl e non hanno sintomi devono comunque osservare: un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto con la persona positiva; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con la persona positiva con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno”, conclude Santilli.