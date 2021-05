Emergenza Coronavirus: 13 nuovi contagi per i comuni marsicani nelle ultime 24 ore

Avezzano. Una domenica di primavera che non arresta i contagi da Coronavirus nei comuni dell’area marsicana, mentre la campagna vaccinale prosegue tra orari da coprifuoco aggiornati e regioni italiane di ritorno in zona gialla. Nello specifico, risultano 13 i nuovi postivi giornalieri nella Marsica, con 6 casi nel comune di Avezzano, 2 in quello di Massa D’Albe, 2 in quello di Trasacco, 1 ad Oricola, 1 a Castellafiume e 1 in quello di Celano.