Emergenza Coronavirus, 11 palestre di Avezzano sospendono l’attività, i titolari: atto di responsabilità

Avezzano. Di concerto tra tutti i titolari di palestre e centri sportivi di Avezzano, a seguito delle vigenti disposizioni governative emanate nel mese di febbraio e marzo 2020 in materia di misure urgenti dettate dal contenimento del contagio c.d. Covid–19 (coronavirus) e dopo un’attenta analisi della situazione attuale riguardante le forme di profilassi attuabili in relazione all’emergenza in atto, per senso di responsabilità nei confronti della comunità e quindi nel rispetto delle vigenti disposizioni, di comune accordo si è deciso per la chiusura a titolo precauzionale dei centri di seguito indicati dalla data del 10.03.2020 fino al 22.03.2020 con riapertura in data 23.03.2020.

Ogni variazione in relazione all’apertura anticipata o posticipata sarà oggetto di successiva comunicazione.

Le palestre e i centri sportivi aderenti sono: ASD METRO’, ASD KM111, ASD WELLNESS FITNESS CLUB, BE LEGEND, BUDOKAI, CROSSFIT AVEZZANO, EVOLUTION FITNESS CLUB, FIVE ZONE FITNESS CENTER SSD, HARMONY, IL TEMPIO/ VITAMIN FITNESS HOUSE, UNION FITNESS – POSTURA- SPORT & BARTOLUCCI POSTUROLOGIA E CHINESIOLOGIA, PALAWINNERTEAM.