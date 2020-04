Emergenza alimentare, ecco cosa si può acquistare con i buoni spesa e l’elenco delle attività di Avezzano

Avezzano. Da giorni i comuni marsicani stanno distribuendo alla popolazione i buoni spesa erogati grazie ai fondi della Protezine civile per far fronte all’emergenza alimentare. Le famiglie che li hanno ricevuti, previa domanda, sono quelle che hanno un reddito molto basso e che durante questa emergenza coronavirus sono rimaste senza lavoro. Non sono mancate, però, le polemiche nei giorni scorsi sui beni che possono essere acquistati grazie ai buoni.

Secondo quanto stabilito dal governo, infatti, si possono utilizzare i buoni solo nei negozi che hanno aderito all’iniziativa. I beni acquistabili sono quelli di prima necessità: prodotti alimentari, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, prodotti parafarmaceutici e farmaci e tutti i prodotti necessari a garantire i beni essenziali del nucleo familiare.

Non possono essere acquistati in alcun modo profumi, tabacchi, alcolici, cosmetici, profumi e tutto ciò che non rientrante tra i beni di “prima necessità”. Il Comune di Avezzano ha già distribuito centinaia di buoni alle famiglie del territorio che ne hanno fatto richiesta. Ecco l’elenco completo dei negozi che hanno aderito all’iniziativa: Attività commerciali.