Emergenza alimentare, Cotturone: ora chiediamo al Comune di Celano tempestività e trasparenza

Celano. A Celano il Partito Democratico chiede di essere tempestivi nell’informare tutti i cittadini sulle procedure da effettuare per poter accedere agli aiuti economici e la trasparenza nelle assegnazioni. A sostegno delle famiglie arrivano subito nelle casse dei comuni circa 4,3 miliardi. Una cifra a cui sono aggiunti ulteriori 400 milioni vincolati all’emissione di buoni spesa da destinare alle famiglie che sono in difficoltà.

“Per la precisione a Celano sono stati assegnati dal Governo 95.896,91 euro. Un aiuto concreto e subito disponibile per chi è in difficoltà. Ora bisogna attivarsi il prima possibile”, ha dichiarato il segretario cittadino del Pd, Calvino Cotturone, “senza perdere altro tempo prezioso e informare tutta la cittadinanza su come poter accedere ai buoni spesa.

Come sostengo da sempre, informazione e trasparenza sono atti indispensabili per il bene della società. Nessuno deve restare all’oscuro su “come” e “cosa” fare per accedere al contributo del governo”.