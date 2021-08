Emergenza Afghanistan: la Croce Rossa Italiana avvia una raccolta fondi per aiutare la popolazione afghana

Avezzano. La Croce Rossa Italiana invita tutti i cittadini a non recarsi presso la loro sede di Via Corradini, né presso l’interporto con donazioni che non potranno essere accettate per motivi di sicurezza e protocolli di gestione covid.

Le esigenze però sono sicuramente moltissime e, per questo, la CRI ha deciso di avviare una raccolta fondi per aiutare la popolazione afghana sia nel suo Paese che in Italia per garantire ai profughi afghani in Italia una vita dignitosa, ma anche per aiutare i tanti che si trovano nel Paese di origine martoriato, dobbiamo moltiplicare i nostri sforzi e, per questo, serve l’aiuto di tanti.

Per supportarci potete donare tramite in sito ufficiale CRI al seguente indirizzo: https://cri.it/emergenza-afghanistan

Migliaia di persone sono in fuga dall’Afghanistan. Molti di loro sono donne e bambini, riusciti ad arrivare in Italia con voli militari, affrontando enormi pericoli e senza riuscire a portare con sé nulla. Ma sono milioni le persone rimaste nel Paese di origine.