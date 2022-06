Emergenza acqua a Ortucchio, cittadini esasperati: “Non abbiamo notizie certe”

Ortucchio. “Ad Ortucchio è da una dozzina di giorni che abbiamo problemi con l’acqua. Viene tolta puntualmente tutte le sere verso le 22.00, per poi ricomparire magicamente verso le 6.00 del mattino. In questi 10 giorni hanno tolto l’acqua anche durante il giorno. Per ore intere”. A denunciare quanto sta accadendo ormai da svariati giorni ad Ortucchio è un cittadino del borgo marsicano, esasperato dalla situazione.

“Puntualmente il Comune dà la colpa al Cam. Prima era colpa di una rottura delle pompe, poi le pompe nuove appena messe erano di portata insufficiente per il fabbisogno del paese ed oggi, infine, mi dicono che non c’è pescaggio, quindi dobbiamo aspettare lunedì che arrivano i tecnici del Cam per aggiungere più metri di tubo per raggiungere l’acqua. Il problema dell’acqua ad Ortucchio sussiste oramai da diversi anni” conclude il residente.