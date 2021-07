Emendamento salva tribunali, la soddisfazione di senatori e onorevoli abruzzesi

Avezzano. L’approvazione dell’emendamento per salvare i tribunali “minori” di Avezzano, Vasto, Sulmona e Lanciano è stata accolta con un’ondata di soddisfazione in tutto l’Abruzzo. L’ok delle commissioni congiunte Giustizia e Affari costituzionali, al Senato è il risultato di un lavoro sinergico da parte di sindaci, rappresentanti regionali e parlamentari. La proroga settembre 2024, attesa da mesi nelle città abruzzesi, è una prima vittoria che però non farà fermare i rappresentanti istituzionali che lotteranno ancora per la sopravvivenza.

STEFANIA PEZZOPANE

“Ottima notizia dal Senato, la commissione ha dato l’ok alla proroga dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto”, ha spiegato l’onorevole Stefania Pezzopane, “l’emendamento Castaldi, firmato dai senatori e senatrici dei partiti della maggioranza è stato approvato. Sono soddisfatta, nonostante il ministero abbia mantenuto la sua contrarietà, il parlamento ha fatto sentire la sua voce. Il rinvio è a settembre 2024, una importante boccata d’ossigeno per la giustizia, per i territori, per la qualità del servizio. Il lavoro di squadra ha pagato. Ringrazio tutte le colleghe ed i colleghi del senato.

Ringrazio la capogruppo Pd Simona Malpezzi che ha sostenuto questa impegnativa battaglia parlamentare. Grazie ai sindaci ed agli amministratori in prima fila, agli avvocati ed ai loro ordini professionali, alle categorie produttive ed ai sindacati ed anche ai Vescovi ed alla stampa che ha seguito sempre con interesse la battaglia”.

CAMILLO D’ALESSANDRO

“Abbiamo dimostrato di essere stati capaci di fare squadra, oltre le appartenenze politiche, sotto l’impulso dei sindaci e del territorio”, ha affermato il deputato abruzzese Camillo D’Alessandro, “ingrazio il sottosegretario Castaldi, i colleghi abruzzesi ed il senatore Cucca di Italia Viva, un sardo, che ha sostenuto la battaglia abruzzese. Ora al lavoro per modificare la geografia giudiziaria e non essere più costretti a rincorrere le proroghe”

CARMELA GRIPPA

“Durante il mio mandato con le diverse compagini governative che si sono configurate abbiamo posto al centro il tema dei tribunali”, ha sottolineato l’onorevole Carmela Grippa, “eravamo già orgogliosi di aver ottenuto la proroga al 2022 e la riapertura delle piante organiche; oggi con questo nuovo risultato sono chi non vuol vedere negherà la nostra determinazione nel voler mantenere a Vasto il tribunale per il bene della comunità e la salvaguardia della legalità. Non è stato affatto semplice ma vince la voglia di essere vicini al territorio”. Quella della proroga approvata oggi al Senato segna uno spartiacque nell’azione politica dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle vastese che in modo costante hanno saputo condurre una battaglia il cui esito non era affatto scontato ma hanno saputo rapportarsi con i diversi attori che si sono succeduti nel ministero della Giustizia riproponendo come prioritario la definitiva soppressione dei tribunali abruzzesi”.