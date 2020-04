Elite surgelati: affidatevi a chi fa servizio a domicilio da 25 anni!

Immaginate un servizio capillare, preciso e puntuale, che distribuisce generi alimentari di qualità nelle case di quasi tutto il centro Italia. Metteteci che non avete alcun minimo d’ordine da garantire. Concludete con la possibilità di pagare come meglio credete, anticipando la spesa online, oppure in contrassegno direttamente al corriere. Ecco svelata la formula vincente di Elite, uno dei punti di riferimento del nostro territorio nella vendita a domicilio di generi alimentari : surgelati, ovviamente, ma anche prodotti freschi e sfiziosi.

Un servizio così non si improvvisa certo. “Sono più di 25 anni che lavoriamo in questo modo“, racconta il titolare Massimiliano, “e quindi, a differenza di tanti, sapevamo già esattamente tutto quello che andava fatto per garantire alla gente un servizio di alta qualità. Abbiamo 30 collaboratori che rispondono a turno al call-center (15 in questo periodo, per garantire il rispetto delle norme imposte dal Covid-19), 32 autisti che partono tutti i giorni da Avezzano e consegnano nel raggio di 150 Km. Più di 500 articoli a catalogo, con tanti marchi prestigiosi e sempre nuove offerte. Insomma, non ci siamo fatti cogliere di sorpresa, anzi abbiamo intensificato e migliorato, per quanto possibile, il nostro servizio”.

“Siamo talmente sicuri della qualità e della convenienza della nostra proposta, che non abbiamo messo alcun minim d’ordine. Il cliente può ordinare anche un articolo da 5 euro e sarà nostra premura organizzare i nostri giri di consegna per servire tutti. E per i nuovi clienti abbiamo pensato anche ad una proposta unica nel suo genere: in pratica, andiamo a finanziare con 80 euro di sconto merce l’acquisto di un piccolo pozzetto frigo. Il cliente deve aggiungere solo una minima differenza, e poi il frigo resta suo, senza alcun obbligo di continuare ad acquistare da noi. Ma tanto siamo tranquilli: dopo aver provato la nostra qualità, nessuno ci lascia!”

Qui trovate le offerte del mese e qui i contatti:

Via Cavour, 60 Zona Ind.

67051 Avezzano(AQ)

TEL. 0863497011

MAIL: [email protected]