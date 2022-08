Eliana Morgante guiderà il coordinamento provinciale Lega, prenderà il posto di Genovesi

Celano. A poche ore dalle dimissioni di Tiziano Genovesi il coordinatore regionale abruzzese e deputato della Lega, Luigi D’Eramo, ha nominato nel ruolo di coordinatore provinciale dell’Aquila, Eliana Morgante, insegnante e consigliere comunale di Celano.

Il neo dirigente che è anche presidente dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) della provincia dell’Aquila, prende il posto di Tiziano Genovesi. “Auguriamo a Tiziano le migliori fortune umane e politiche e lo ringraziamo per il lavoro svolto in questi anni per il partito”, spiega D’Eramo.