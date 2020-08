Elezioni Sante Marie, con “Insieme Cambiamo” Nanni presenta la sua squadra: ecco le mie proposte e idee

Sante Marie. Sarà Giovanni Nanni il candidato capolista di “Insieme Cambiamo”, lista civica che si è formata per la competizione elettorale del prossimo autunno. Il medico, specialista in radiologia diagnostica, già sindaco dal 2004 al 2010 è candidato ufficialmente alla carica di primo cittadino del comune di Sante Marie.

“Ho riflettuto molto prima di accettare le lusinghiere richieste di chi vuole scommettere sulla mia persona per avviare un percorso di cambiamento dello scenario politico ed amministrativo del territorio comunale con il suo piccolo capoluogo e le sue frazioni”, sottolinea Nanni che aggiunge che “ho deciso di cedere alle tantissime proposte ricevute in questi mesi per mettermi a disposizione, con spirito di condivisione, per la realizzazione di un interessante progetto di cambiamento politico ed amministrativo. La bella esperienza da sindaco, fatta nel quinquennio 2004 -2009, con proroga per ancora un anno, fino al 2010, a causa dell’emergenza del sisma che tragicamente colpì la nostra terra, mi ha arricchito sia a livello politico sia e soprattutto a livello umano”.

Sarà lui a dover competere con il sindaco uscente per il rinnovo del consiglio Comunale del paese del Cammino dei Briganti, realtà dalle grandi potenzialità turistiche e dalle buone prospettive di sviluppo economico. Giovanni Nanni intende avviare un preciso percorso partendo da un netto cambiamento di rotta nel modo di amministrare il territorio.

“La voglia di rendermi disponibile alle esigenze altrui e del nostro territorio non è mai scemata, è invece aumentata ora che un gruppo motivato, con persone capaci e volenterose, ha voluto me come portavoce di un progetto serio, valido e ambizioso di reale cambiamento della politica territoriale”, precisa aggiungendo che “ho voluto accettare la sfida elettorale, lo farò come ho sempre fatto, a bassa voce, senza aggredire e senza colpi bassi. Parlerò alle persone di programmi e di contenuti. Condividerò con la mia squadra proposte e buone idee. Questa è la politica che mi piace, questa è la squadra che ho scelto”.

Con lui scenderanno in campo anche Lorenzo Pendenza, Moreno Mari, Loreto Di Santo, Natasha Gagliardi, Marco Leonardi, Vanessa Giuliani, Alessandro Nuccilli, Gabriele Gagliardi, Carolina Di Paoloantonio e Roberto Proietti.