Riaprono le urne in LFoundry per il rinnovo delle rsu, dopo rinvii e proteste mercoledì si potrà votare

Avezzano. Si torna a votare in LFoundry per il rinnovo delle rsu. Dopo sospensioni, proteste e interventi della commissione garanzia mercoledì 5 giugno i 1.453 aventi diritto saranno chiamati alle urne. La commissione elettorale ha fissato per il 5 l’apertura delle urne nella sala mensa dell’azienda più grande del territorio passata nelle mani del colosso cinese Jiangsu Cas-Igbt Tecnology.

Le elezioni erano slittate di una settimana prima a causa dell’esclusione del candidato Eugenio Franchi e delle liste della Uilm – Uil e della Fisal Cisal, poi dello stop imposto dal comitato di garanzia nazionale e dal dipartimento territoriale del lavoro. Ieri, dopo l’ennesimo incontro tra i vertici sindacali si è deciso di tornare a votare.

Si potrà esprimere la propria preferenza, quindi, come imposto dal regolamento vigente tutti i giorni, fino al 20 giugno. Ci saranno due orari, uno per chi osserva il turno di giorno dalle 11.30 alle 15 e uno invece per chi è in azienda nell’orario notturno dalle 22 a mezzanotte. Le urne saranno aperte tutte le mattine fino al 20 giugno, mentre la sera giovedì 6, sabato 8 e poi ancora il 10, 12, 13, 15, 17 e il 19 giugno. Giovedì 20, subito dopo la chiusura dei seggi, si procederà con lo spoglio e con l’elezioni dei 15 nuovi rappresentanti sindacali di stabilimento.