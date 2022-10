Elezioni Rsu Kromoss di Aielli, la Uilm si conferma primo sindacato

Aielli. “La UILM stravince le elezioni della RSU nella KROMOSS di Aielli e si conferma primo sindacato in termini di iscritti e rappresentanti. Su 169 aventi diritto, hanno votato in 155 producendo il seguente risultato:



UILM voti 96 pari al 62%

Fiom voti 28 pari al 18%

Uglm voti 20 pari al 13%

Fim voti 11 pari al 7%



La UILM elegge 2 RSU, 1 va alla fiom. Nessun RSU per Fim–Cisl e UGLM. Gli eletti in quota UILM sono: Pierluigi Tempesta, primo degli eletti in assoluto con 68 preferenze ed anche unico RLS, e Danilo Cotturone con 17 preferenze. Il terzo eletto, della fiom, è Marco Morgante con 12 preferenze” così, in una nota, la segreteria rovinciale UILM-UIL.



“La segreteria provinciale della UILM–UIL, unitamente agli eletti e a tutti i candidati, esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto. Il chiaro mandato ricevuto dai lavoratori premia il costante e quotidiano sostegno che l’organizzazione e i suoi rappresentanti forniscono alle maestranze in un’azienda che fino a qualche anno fa non aveva componenti sindacali” prosegue la segreteria provinciale UILM-UIL.

“La Kromoss di Aielli concentra la sua produzione nella verniciatura di alluminio, un mercato che ha evidenziato forti oscillazioni in virtù anche del bonus 110% per riqualificazioni di edefici. Sarà compito della UILM e dei rispettivi RSU riprendere le interlocuzioni negoziali con la proprietà, ripartendo dalla piattaforma rivendicativa presentata a Luglio scorso” conclude la segreteria provinciale UILM-UIL.