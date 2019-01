Elezioni, Rosa De Luca lancia la proposta del tutor di comunità rurale a tutela dei piccoli borghi

Avezzano – Proseguono le varie iniziative che stanno caratterizzando la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio regionale dell’Abruzzo. Gli elettori, come noto, saranno alle urne il prossimo 10 febbraio. E nelle file del centrosinistra arriva una proposta impegno per la tutela dei piccoli borghi da Rosa De Luca, assessore al Comune di Carsoli e candidata con la lista del Pd con Giuseppe Legnini Presidente. La stessa ha infatti lanciato un messaggio proprio dalla più piccola frazione del Comune di Carsoli: Montesabinese. Una quindicina di residenti, questo borgo suggestivo nel quale la De Luca ha anche origini familiari, costituisce un chiaro monito per le piccole realtà che devono essere attenzionate. La De Luca, lancia la proposta del tutor di comunità rurale, ossia l’istituzione di una figura professionale nei piccoli centri che possa essere riferimento per esigenze primarie della popolazione, ausilio nel dialogo e nella fruizione dei servizi primari e necessari. E’ l’impegno n. 1 che precede sicuramente altre iniziative. Rosa De Luca, sul tema specifico dei tutor di comunità era stata impegnata attivamente lo scorso anno a Salerno nel corso di un interessante evento di formazione e approfondimento per i giovani amministratori organizzato da Anci Giovani.