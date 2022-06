Elezioni rinnovo rsu LFoundry, Fiom – Cgil: subito il confronto con l’azienda

Avezzano. Nelle scorse settimane le lavoratrici e i lavoratori LFoundry hanno votato per il rinnovo delle rsu di stabilimento. Si sono recati alle urne 1.190 lavoratori, pari all’88,87%, che hanno scelto di votare per uno dei 34 candidati in corsa eleggendo poi i 15 rsu e i 6 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Per la lista Fiom sono stati confermati 5 componenti di rsu: Roberto Di Francesco, Diego Di Francesco, Rocco Rossi, Ciro Sabatino e Rosario Izzo. Per le rls Roberto e Diego Di Francesco. “La Fiom ringrazia le lavoratrici e i lavoratori LFoundry per l’ampia partecipazione all’appuntamento elettorale e per la fiducia riposta nei candidati della lista Fiom-Cgil”, hanno spiegato dalla segreteria provinciale, “un ringraziamento particolare a tutti i candidati e componenti di direttivo Fiom che hanno reso possibile il conseguimento dell’importante risultato.