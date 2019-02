Elezioni regionali, oggi chiamati al voto 1,2 milioni di elettori. Seggi aperti dalle ore 7 e fino alle 23

Avezzano. Sarà una notte piuttosto complessa quella in arrivo per l’espletamento delle operazioni di spoglio delle schede elettorali votate. In Abruzzo la data del 10 febbraio 2019 è destinata ad entrare nella storia della Regione. Oggi infatti gli elettori abruzzesi decideranno chi dovrà governare una Regione tanto amata, e spesso purtroppo teatro di tragedie naturali.

Ieri in tutti i comuni interessati si sono svolte le operazioni preliminari con l’insediamento dei seggi, con i relativi presidenti, segretari e scrutatori, poi da stamane i seggi sono già aperti dalle ore 7 e lo resteranno fino alle 22. Non vi sarà la possibilità di votare domani, quindi tutto è concentrato sulla giornata domenicale odierna. E dopo le 22 inizieranno subito le procedure per gli spogli elettorali, e quindi per tutta la notte si andrà avanti in quanto nelle grandi città, ci vorranno tempi sicuramente lunghi.

Nella giornata di lunedì dunque sapremo chi governerà la Regione Abruzzo, e quali saranno i consiglieri eletti in rapporto con i quorum delle rispettive liste dei partiti collegate ai candidati presidente. Il meteo comunque sembra aver concesso una tregua, e le temperature per la giornata del voto saranno in media con il periodo se non addirittura al di sopra, con cieli parzialmente nuvolosi. Non sono attese precipitazioni nevose. Sono un milione e 200mila gli abruzzesi aventi diritto al voto. @d.i.