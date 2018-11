Elezioni regionali, la marsicana Rosa Pestilli è la nuova coordinatrice regionale di Sud Protagonista

Avezzano. Sarà la marsicana Rosa Pestilli la nuova coordinatrice regionale di “Sud Protagonista” alle prossime elezioni.

“Sono molto soddisfatto di questa giornata trascorsa in Abruzzo”, ha dichiarato Salvatore Ronghi, segretario federale di “Sud Protagonista”, “abbiamo incontrato imprenditori e amministratori civici che non vogliono mollare e che prestano grande attenzione alla nostra proposta di sviluppo per il Sud, legato anche ai Paesi del Mediterraneo”.

“La nascita di Sud Protagonista in Abruzzo sarà un valore aggiunto per l’intero centrodestra“, aggiunge Ronghi insieme ad Alessandro Cogliati, responsabile della provincia di Chieti, “e particolarmente per il candidato presidente della Regione di FdI, visto anche il nostro interesse verso la nuova proposta politica di Giorgia Meloni”.

“Unanimemente”, ha annunciato Ronghi, “è stato concordato di affidare l’incarico di coordinatrice regionale dell’Abruzzo a Rosa Pestilli, giovane donna, fortemente impegnata nel sociale e a sostegno delle attività produttive, come presidente del Conapi”.

“Sono molto contenta di questo incarico”, ha dichiarato la Pestilli, “perché potrò meglio rappresentare gli interessi di tanti lavoratori e imprenditori della mia terra, sempre più emarginati dal contesto nazionale”.

“Col movimento civico Sud Protagonista”, conclude la marsicana, “saremo la spina nel fianco di chi vorrebbe imporre solo assistenzialismo e non sviluppo reale. Non lesineremo energie per sostenere il centrodestra, che deve tornare alla guida dell’Abruzzo”.