Elezioni provinciali, conferma per Alfonsi: sarò ancor più vicino alla mia Marsica, vi ringrazio per la fiducia accordatami

Gioia dei Marsi. Gianluca Alfonsi, consigliere provinciale uscente, ha vinto la sua personale battaglia al fianco degli amministratori marsicani, ottenendo la rielezione al consiglio provinciale. Una battaglia resa ancor più ardua per l’assenza dei voti da parte della città di Avezzano, impossibilitata ad esprimere preferenze, e da parte del capoluogo aquilano, che non si è espresso in suo favore.

E’ stata una vittoria a furor di popolo, con il coinvolgimento diretto di circa 100 amministratori, espressione del territorio provinciale, ma soprattutto dei piccoli comuni, delle aree interne e montane.

Alfonsi è stato rieletto per la quarta volta consecutiva, un risultato che rende onore al dispiegamento di energie profuso per la sua Marsica, come terzo degli eletti, unico marsicano nelle liste di Centrodestra.

“E’ stato un risultato ottenuto oltre ogni aspettativa, espressione del territrio – afferma Alfonsi – e dei piccoli comuni, stante il non voto da parte di Avezzano ed il silenzio da parte di L’Aquila. E’ un risultato per il quale devo ringraziare vivamente gli amministratori che si sono mobilitati a mio sostegno e che ripagherò con un indefettibile e sempre maggior impegno a supporto delle istanze marsicane”.