Elezioni Politiche e Regionali 2022, il Movimento No Europa elegge La China presidente

Carsoli. Grande novità all’interno degli schieramenti per la corsa alle regionali e politiche 2022. Il neo presidente del Movimento No Europa, Benedetto La China, imprenditore siciliano, residente a Roma, la sua azienda si trova in Abruzzo a Carsoli, è stato candidato nel collegio plurinominale per Sicilia e Abruzzo, con un noto Movimento Nazionale.

Insieme a lui sono candidate la vice presidente del Movimento No Europa, Patrizia Ferri, imprenditrice romana, nel collegio per il Lazio e l’Abruzzo, e la Dr.ssa Federica Petrocchi, ortottista alla Fondazione “Bietti”, anch’essa romana, nel collegio plurinominale Abruzzo.

Le prime dichiarazioni di La China sono state: “Correremo per le competizioni del Lazio, cercheremo le giuste alleanze, e dove non le si trovassero, correremo da soli”.

Le ultime ore risultano più intense nell’ambiente politico, oggi e domani si svolgeranno gli ultimi momenti per il deposito dei simboli dei diversi partiti in lizza per le politiche 2022.

“Il movimento No Europa rappresenta la svolta nel Lazio presentando candidature eccellenti e sarà presente, come detto, anche alle regionali”, continua La China, “Nel Lazio abbiamo già stretto un contatto con il movimento “Popolo d’Italia, liberi e forti”.

Le dichiarazioni di La China continuano cosi: “Oggi i sondaggi ci danno al 12%, gli italiani avranno modo di riprendersi le giuste rivincite, votando noi. Siamo alleati con il movimento “10 Volte Meglio” e per questa ragione siamo esenti dalla raccolta firme, dal momento che tale movimento, nel 2018, è riuscito a entrare in Parlamento, avendo raccolto una maggioranza sostanziosa di firme e sarà presente anche ora, con la propria struttura, sia alle regionali che alle politiche”.

Il presidente La China, in una nota, dichiara inoltre che diverse persone e movimenti si stanno avvicinando al suo movimento e ha nominato come segretario della sezione giovani il nipote del Vescovo Crociata, attuale vice segretario CEI, ex Vescovo di Noto e attuale Vescovo di Latina e a breve scioglieranno le riserve alla candidatura importanti nomi che si uniranno in questa campagna elettorale.