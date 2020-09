Elezioni, “Magliano Rinasce” riparte anche dallo sport come mezzo di crescita per il territorio

Magliano dei Marsi. “Secondo la lista “Magliano Rinasce”, con il candidato Sindaco Marco Di Girolamo, “la promozione dello sport deve essere volta a favorire sani stili di vita e a creare occasioni di solidarietà e senso di comunità, ritenendo lo sport non solo un riempitivo del tempo libero, ma un importante mezzo di crescita”. I candidati consiglieri Roberta Marcelli e Gianni Caringi illustrano la proposta di Magliano Rinasce in tema di politiche sportive.

“Importante sarà il nostro impegno per la riqualificazione, l’ampliamento e l’adeguamento degli impianti sportivi esistenti”, dichiara Roberta Marcelli,”finalizzati all’agibilità degli stessi, a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, nel rispetto della stringente normativa di settore, in particolare per l’ambito calcistico, giustamente molto attenzionato negli ultimi anni a causa di tragici eventi accaduti”. “E’ fondamentale – secondo Gianni Caringi – favorire la nascita di una società sportiva che porti il nome di Magliano, che svolga la propria attività con continuità e stabilità, coinvolgendo tutti gli appassionati e gli esperti di calcio di Magliano, Rosciolo e Marano, che sia in grado di organizzare una scuola calcio di prim’ordine con il supporto di istruttori locali qualificati e gestire con competenza ed amore la meravigliosa struttura sportiva “Roberto Amiconi”, che dia la possibilità ai maglianesi appassionati di calcio di tifare la propria squadra, che dovrà tornare a competere nei più importanti campionati di calcio dilettantistico abruzzesi. Sarà necessario far tornare a Magliano e coinvolgere tutti i giocatori che oggi sono costretti a vestire, a malincuore, maglie di paesi vicini. Il nostro obiettivo”, continua Roberta Marcelli,”è quello di inserire lo sport in un “progetto di vita”, favoriremo iniziative ricreative di aggregazione giovanile, locali e non (tornei sportivi, manifestazioni, eventi di ciclismo giovanile a livello regionale), con lo scopo di avvicinare i giovani allo sport, con il prezioso ausilio delle associazioni già operanti sul territorio, in modo da favorire l’insegnamento dei sani principi, delle regole sociali, del rispetto verso gli altri, del sacrificio, per ottenere i giusti risultati nella vita come nello sport.”

“Ma Magliano Rinasce punta anche più in alto”, continuano i due candidati consiglieri,”considerando lo sport anche come opportunità per attrarre appassionati, far conoscere il nostro territorio e favorire l’economia locale. Fondamentale sarà l’utilizzo della nuova palestra c/o il nuovo polo scolastico da parte di Associazioni, con possibilità di accogliere importanti eventi sportivi. La nuova palestra è stata infatti progettata e realizzata per accogliere un campo di pallavolo regolamentare sul quale si possono, pertanto, disputare partite di campionato di rilevanza regionale ed interregionale. Oltre a prevedere un percorso ciclo-pedonale tra Via A. Casale e Via Pascolano, facilmente utilizzabile dalle famiglie e dai più piccoli, ci impegneremo, in sinergia con gli altri Comuni interessati dall’ambizioso progetto, per ottenere il finanziamento della “Ciclovia dei Marsi”, percorso di mobilità sostenibile intercomunale da svilupparsi tra la Marsica occidentale e quella fucense, mettendo in evidenza le potenzialità di sviluppo turistico-economico dei territori interessati oltre che le attese ricadute positive dal punto di vista sociale”.